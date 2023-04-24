تقرير: الكثير من المشاهير يرفضون

2023/04/24 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع أكسيوس إن مستخدمي تويتر يقاومون سياسة "الدفع مقابل علامة التوثيق" التي وضعها إيلون ماسك، مع اختيار العديد من الصحفيين والمشاهير إلغاء اشتراكاتهم بدلا من إبقاء العلامة الزرقاء، وذلك لتلافي الإحراج، بحسب تقرير الموقع.

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