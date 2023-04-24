علماء ينشئون أسمن

2023/04/24 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال أعوام، كان مثال "قطة شرودنغر" واحدا من أكثر الأمثلة اقتباسا لدى الحديث عن فيزياء الكم، والآن يقترب علماء الفيزياء من خلق "قطة شرودنغر سمينة" ستساعدهم على الوصول إلى فهم أكبر لهذا العلم المعقد.

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