أطفال بدون جنس أو إخصاب.. تقنية قريبة المنال تثير جدلا أخلاقيا

2023/04/24 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب العلماء من تحقيق حلم جعل البشر قادرين على إنجاب أطفال دون معاشرة جنسية أو عمليات الإخصاب الصناعي (أطفال الأنابيب)، بات يثور الكثير من الجدل الإخلاقي والعملي بشأن ذلك.

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