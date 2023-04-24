الخارجية الأمريكية تبلغ رعاياها بتنظيم قافلة إخلاء من السودان بمساعدة الإمارات وتركيا

2023/04/24 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة "أبلغت المواطنين الأمريكيين عبر القنوات القنصلية عن تنظيم قافلتي (إجلاء)، في عملية ساهمت بتسهيلها تركيا والإمارات العربية المتحدة"

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