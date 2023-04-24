تسارع وتيرة الإجلاء.. واشنطن

2023/04/24 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، الأحد، إن الوكالة نشرت فريقا من خبراء التعامل مع الكوارث من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان في ظل استمرار القتال هناك.

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