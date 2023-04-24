ميدفيديف: حظر تدفق الصادرات إلى روسيا سيلغي اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانيا

2023/04/24 | 09:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو/أيار

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