أرباح هائلة.. بيع قطعة أرض في دبي بمبلغ قياسي

2023/04/24 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت إمارة دبي صفقة قياسية بعد بيع قطعة أرض فارغة لا تتجاوز مساحتها 24500 قدم مربع مقابل 125 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 34 مليون دولار أميركي تقريبا.

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