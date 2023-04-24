الأردن تجلي 343 شخصاً من السودان بينهم عراقيون

2023/04/24 | 09:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

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