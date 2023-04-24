2023/04/24 | 09:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jyXNLquN8Fg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عجز الموازنة يرتفع لحدٍ مرعب.. التعيينات العشوائية ترهق الدولة العراقية | اخبار الثامنة 2023/4/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عجز الموازنة يرتفع لحدٍ مرعب.. التعيينات العشوائية ترهق الدولة العراقية | اخبار الثامنة 2023/4/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).