2023/04/24 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية

الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، خلال

محادثات هاتفية اليوم السبت مع نظيره

الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل

نهيان، انه لا توجد أية قيود امام تطوير

العلاقات بين ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الايراني : لا توجد أية قيود امام تطوير العلاقات مع الامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الايراني : لا توجد أية قيود امام تطوير العلاقات مع الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).