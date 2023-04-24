2023/04/24 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، ليل

امس، أن 4 طائرات تابعة لسلاح الجو

الملكي الأردني أقلعت من مطار

بورتسودان الدولي في السودان متجهة إلى

مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان.





وأضافت أن الطائرات تحمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن تجلي 343 شخصا بينهم عراقيين من السودان على متن طائرات عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن تجلي 343 شخصا بينهم عراقيين من السودان على متن طائرات عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).