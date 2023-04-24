3 دول في الاتحاد الاوروبي تستورد النفط من ايران

2023/04/24 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لمركز الاحصاء الاوروبي

(يوروستات) ان 3 دول في الاتحاد الاوروبي

استوردت النفط ومشتقاته من ايران خلال

عام 2022 ما يظهر ازدياد الرغبة لدى دول

الاتحاد الاوروبي بتجاهل الحظر

الاميركي المفروض على

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