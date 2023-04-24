صوت مرعب وحريق في الجو.. شاهد ما حدث لطائرة ركاب عندما اصطدمت بطائر

2023/04/24 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) على العودة إلى المطار في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية ، بعد أن تسبب اصطدامها بطائر في الجو باندلاع حريق في أحد محركاتها.وأكدت شركة الطيران أن إحدى طائراتها وهي من طراز "بوينغ 737" اصطدمت بطائر وتسبب ذلك في حدوث مشكلة ميكانيكية، بعد ذلك تطايرت ألسنة اللهب من أحد محركات الطائرة.المزيد من التفاصيل حول الحادث مع مراسل شبكة CNN، الزميل بولو ساندوفال.

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