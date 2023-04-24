السودان.. عمليات الإجلاء الدولية تتواصل ودول تغلق سفاراتها

2023/04/24 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الجهود الدولية لإخراج الأجانب من السودان، الاثنين، وسط استمرار القتال الدائر رحاه بالعاصمة الخرطوم بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

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