2023/04/24 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



مصرع 3 أشخاص في انفجار خزان وقود بالسليمانية المركز الخبري الوطني.

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