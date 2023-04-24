لأسباب متعددة.. ديالى تسجل أعلى معدل حوادث سير خلال أيام العيد

2023/04/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن أعداد المصابين بحوادث السير في المحافظة خلال ايام عيد الفطر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "43 مصابا بينهم اطفال ونساء ومسنين هم حصيلة سلسلة حوادث سير جرت في مناطق عدة من محافظة ديالى خلال ايام عيد الفطر المبارك".

واضاف، أن "بعض الحالات كانت حرجة جدا استدعت اجراء عمليات جراحية طارئة"، مشيراً الى أن "اسباب الحوادث متعددة ابرزها عدم الالتزام بالارشادات المرورية واستخدام الهاتف اثناء القيادة".

وتابع العزاوي أن "ردهات الطوارى في بعقوبة وبقية مدن ديالى استقبلت اعداد قياسية من المرضة خلال ايام العيد لأسباب متعددة منهم مرضى وهناك شجارات".

وتشهد ديالى ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الحوادث المرورية في السنوات الاخيرة بشكل ادى الى تسجيل معدل يومي يصل الى 8 اصابات.

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