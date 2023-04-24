2023/04/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 3 اشخاص بانفجار صهريج وقود في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صهريج وقود انفجر بمنطقة كلار الصناعية في محافظة السليمانية، أودى بحياة شخص واصاب مواطنين اثنين اخرين بجروح بليغة".

وأضاف أنه "حتى الان هذه حصيلة أولية ولم تقدر حجم الاضرار المادية الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 3 اشخاص بانفجار "صهريج" في السليمانية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 3 اشخاص بانفجار "صهريج" في السليمانية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).