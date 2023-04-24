2023/04/24 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، تحرير مواطن عراقي خطف منذ 3 أيام...

ظهرت المقالة السلطات اللبنانية تحرر عراقيا اختطف في بيروت مقابل فدية أولاً على المسلة.

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