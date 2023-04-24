الأمن اللبناني يحررّ مواطنا عراقيا أختطف في بيروت

2023/04/24 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/ وكالات: أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، عن تحرير مواطا عراقي خطف منذ 3 أيام في منطقة جونية، شمال العاصمة بيروت، وطالب خاطفوه بفدية مالية.وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان ، إنه “بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري، أقدم اللبناني المطلوب (م.ج) يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية، على خطف العراقي بدر دفار ساير، من […]

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