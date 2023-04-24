فيلم سوبر ماريو يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ 5 مليون دولار

2023/04/24 | 10:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الممثلة الأميركية أنيا تايلور-جوي التي أعارت صوتها لإحدى شخصيات فيلم “سوبر ماريو براذرز.موفي” على هامش عرض أوّل للفيلم في لوس أنجليس لوس انجليس (أ ف ب) – حافظ فيلم “ذي سوبر ماريو براذرز.موفي” (The Super Mario Bros.Movie) الأحد على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 58,2 مليون دولار في […]

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