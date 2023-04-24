بريق الذهب يخفت مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي الأميركي

2023/04/24 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار الذهب الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي الأمريكي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح جماح التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1980.59 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1991.10 دولارا.

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