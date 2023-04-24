أوروبا.. الإنفاق العسكري في 2022 الأعلى منذ الحرب الباردة

2023/04/24 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دفعت الأزمة الأوكرانية ارقام الإنفاق العسكري في القارة العجوز لتقفز بوتيرة قوية، فحسب دراسة لـ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش في عام 2022 إلى 2,24 تريليون دولار، أو 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة.وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها […]

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الإنفاق العسكري في 2022 الأعلى منذ الحرب الباردة أولاً على ايرث نيوز.

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