وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران يجتمعون في موسكو الثلاثاء

2023/04/24 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف العاصمة الروسية موسكو، غداً

الثلاثاء، اجتماعاً لوزراء دفاع سوريا

وتركيا وروسيا وإيران، بحسب ما نقلت

وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدفاع

التركي خلوصي أكار.

وقال أكار إن قادة أجهزة الاستخبارات

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