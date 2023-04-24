بعد زيارة السوداني ... وزير الكهرباء يصدر توجيهات تتعلق بالتشغيل والتجهيز

2023/04/24 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل،

الأثنين، خمسة توجيهات إلى مراكز

السيطرة ودوائر التوزيع وفرق المتابعة

الفنية في جميع تشكيلات الوزارة، وذلك

على إثر زيارة رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني، للوزارة.

وذكر

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