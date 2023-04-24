اليوم.. انطلاق الجولة 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم

2023/04/24 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق اليوم الأثنين، منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم في بغداد والسليمانية ودهوك وزاخو.

وفي المباراة، سيلاقي نوروز فريق النجف على ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة والربع عصراً.

وفي ثاني اللقاءات، يواجه الصناعة على ملعبه ضيفه كربلاء في ذات التوقيت.

ويلاعب دهوك فريق الطلبة على ملعب دهوك عند الساعة الثالثة والربع عصراً أيضاً.

وعند الساعة الخامسة والنصف عصراً، يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة النفط والزوراء.

وفي آخر المواجهات، يواجه زاخو فريق القاسم على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 7 و45 دقيقة.

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