رئيس أركان الجيش يصل قاطع الفرقة السابعة عشرة للاطلاع على الوضع الأمني

2023/04/24 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الإثنين، قاطع الفرقة السابعة عشرة .

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن “رئيس أركان الجيش وصل قاطع الفرقة السابعة عشرة في المحمودية واللطيفية والرضوانية، للاطلاع على الوضع الأمني”.

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