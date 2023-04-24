أرواح الأطفال على المحك في مدينة

2023/04/24 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

حذر مواطن من أهالي مدينة الكوت مركز محافظة واسط، من كارثة محتملة الوقوع، خلال تصويره شقاً يخترق الساند الرئيسي لـ"ديلاب الهواء" في مدينة ألعاب "الاحلام".

ونشر المواطن لقطات، تظهر عمق الشق الذي أخذ يتوسع في الساند الرئيس مع زيادة عدد الركاب، وهذا ما ينذر بكارثة تستوجب الوقوف عندها.

مدينة "الاحلام" ربما تسرق حلم الاطفال والعائلات، مع وقوع الكارثة، وتحوّل صيحات الفرح الى عويل ونياح.

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