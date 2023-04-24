العد التنازلي للتغييرات المرتقبة يبدأ.. السوداني والإطار على طاولة تقييم الوزراء والمسؤولين

2023/04/24 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعقد الاطار التنسيقي، الاسبوع المقبل اجتماعاً "مهماً" مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى وزراء ومحافظين ومدراء.

وقال القيادي في الاطار، تركي العتبي لـ(بغداد اليوم)، الاثنين، إن "رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية او المحافظين او مدراء بعض المؤسسات الحكومية وهو يعتمد على مبدأ تقييم فني عادل للاداء".

وأضاف العتبي، أن "اجتماع مهم للاطار التنسيقي بحضور السوداني سيعقد الاسبوع المقبل في بغداد"، متوقعا "طرح رئيس الوزراء رؤيته الخاصة بالتغييرات".

ولفت إلى أنه "لم نعرف لغاية الان ما هي الاسماء التي ستكون في دائرة التغيير سواء من الحقائب الوزارية او المحافظين".

وأشار القيادي في الاطار التنسيقي، إلى أن "اي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن اسباب موجبة"، مبينا أن "التغير قد يتاخر اسابيع ولكن القرار بيد رئيس الوزراء في نهاية المطاف".

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