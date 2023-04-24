وزارة الدفاع الألمانية: وصول طائرة إجلاء من السودان تحمل 101 شخصا إلى برلين

2023/04/24 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الألمانية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخصا تم إجلاءهم من السودان، وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين

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