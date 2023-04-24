وزير الداخلية يتفقد الطارمية ويؤكد على وضع خطة لإعادة نظام الأمن فيها

2023/04/24 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضمن جولته الميدانية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ليل الأحد، على وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء.

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