2023/04/24 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/، اليوم الإثنين ،أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل الانخفاض في الاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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