2023/04/24 | 11:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نزار حاتم: قلما تجد بلداً ناجياً بالكامل من براثن المخدرات...

ظهرت المقالة عاصفة المخدرات تضرب العراق..



مركز البيدر للدراسات والتخطيط يستدعي تجربة إنقاذ أولاً على المسلة.

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