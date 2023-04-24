الثاني خلال أيام معدودة.. قصف

2023/04/24 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت "قذائف إسرائيلية" ليل الأحد موقعاً لمليشيات موالية لطهران في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.

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