النجف.. اعتقال مبتز الكتروني انتحل صفة عنصر في القوات الأمنية

2023/04/24 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، القبض على متهم انتحل صفة عنصر في القوات الأمنية، فيما أشارت الى قيامه بابتزاز الفتيات من خلال السيطرة على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهن مقابل مبالغ مالية.

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