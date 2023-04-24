2023/04/24 | 11:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ywT8vhhZo2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في منطقة شط العرب بالبصرة بمناسبة عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في منطقة شط العرب بالبصرة بمناسبة عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).