تلوث الهواء يتسبب بوفاة 1200 طفل ومراهق في أوروبا سنويا

2023/04/24 | 11:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP تمثال بوذا العملاق في بانكوك تلفه سحابة تلوث ضخمة في السابع من آذار/مارس 2023 كوبنهاغن (أ ف ب) – يستمر تلوث الهواء بالتسبب بما لا يقل عن 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأطفال والمراهقين في أوروبا على ما جاء في تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة نشر الاثنين، مع تسجيل تحسن على هذا الصعيد […]

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