حسين وعبد اللهيان يبحثان زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى طهران

2023/04/24 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ السيّد أمير حسين عبد اللهيان، تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة، وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال إتصال هاتفيّ جمعهما، مساء يوم الأحد المُوافق 2023/4/23.وتطرّق السيّد الوزير إلى الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجُمْهُوريَّة عبداللطيف جمال رشيد والوفد المُرافق له إلى طهران، مُقدماً شكره لوزير الخارجيَّة الإيرانيّ على إتصاله وتهنئته بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، مُبتهلاً إلى الله تبارك وتعالى، أنَّ يحفظ الشعبين الجارين، وأنَّ ينعم عليهما بالأمن والرخاء.وتبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والإستقرار من خلال تضافر جُهُود الأطراف فيها.من جانبه، تطرق وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى التطورات الأخيرة بين بلاده والمملكة العربيَّة السعوديَّة، لاسيما بعد التوصُّل إلى إتفاق تطبيع العلاقات بينهما، مُقدماً شكره للوزير فؤاد حسين مرةً أخرى على الدور الإيجابيّ الذي لعبته الحكومة العراقيَّة في مساعدة الجانبين للوصول إلى تفاهمات ثم إلى الإتفاق الذي تم توقيعه في الصين

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