طريق الموت يحصد أرواح جديدة

2023/04/24 | 11:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث سير آخر ليلة 22 نيسان قرب داقوق.

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