طقس العراق.. امطار وعواصف رعدية خلال الايام المقبلة

2023/04/24 | 12:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للامطار وحدوث عواصف رعدية.

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امطار وعواصف رعدية خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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