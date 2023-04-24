توقف الوقت بوالده.. طفل يتوفى بجرعة زائدة بعد قيامه بتحدي على

2023/04/24 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه عائلة من ولاية أوهايو الامريكية مأساة مروعة، حيث تُوفي ابنها البالغ من العمر 13 عامًا بعد تناول جرعة زائدة من دواء اشتراه من دون الحاجة لوصفة طبية.تقول العائلة إن ابنها كان يحاول تكرار أحد التحديات الذي انتشر على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك".

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