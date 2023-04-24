شرار لحيم يفجر صهريج بالسليمانية

2023/04/24 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مصادر اعلامية اليوم الاثنين،

بوفاة شخص واصابة 3 اخرين اثر انفجار

خزان للوقود اثناء تصليحه في منطقة كلار

الصناعية بمحافظة السليمانية.

واضافت ، ان "صهريجا محملا بالوقود،

انفجر ضمن منطقة كلار في مح

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