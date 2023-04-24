رفع 95 بالمئة من التجاوزات على نهر الفرات في الانبار

2023/04/24 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة موارد شرق محافظة

الانبار رائد مظهر المحمدي، الاثنين،

عن رفع نحو 95% من التجاوزات غير

القانونية على حرمة نهر الفرات في

الانبار.

وقال المحمدي في تصريح صحفي ان "دائرة

الموارد المائية في

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