العمل: السماح للمتجاوزين على شبكة الحماية بإعادة المبالغ بـ

2023/04/24 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إجراءاتها بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة العمل تدقق بمقاطع بيانات الأسر المستفيدة، ليتم إفراد الكثير من غير المستحقين، لتذهب مبالغ الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها".

وأضاف، أن "الإجراءات بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية هو استرداد الأموال كاملة، والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة، يستطيعون أحضار كفيل، ليتم تقسيط المبلغ".

وأشار إلى، أن "القانون سمح للمتجاوزين على شبكة الحماية الأجتماعية، بتقسيط المبالغ لمدة 10 سنوات، إذا كانت المبالغ كبيرة جداً".

وكانت وزارة العمل أعلنت، في وقت سابق، رصد 163 ألف متجاوز على شبكة الرعاية الاجتماعية.

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