2023/04/24 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إجراءاتها بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، إن “وزارة العمل تدقق بمقاطع بيانات الأسر المستفيدة، ليتم إفراد الكثير من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل توضح إجراءاتها بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل توضح إجراءاتها بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل توضح إجراءاتها بحق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).