نفط العراق يتراجع للمركز الثاني في السوق الهندية بعد استحواذه على الاول لسنوات

2023/04/24 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت حصة أوبك من واردات الهند من النفط بأسرع وتيرة إلى أدنى مستوى في 22 عاماً على الأقل وذلك مع زيادة تناول النفط الروسي الأرخص ثمناً، ليتراجع مركز العراق الى الثاني بعد ان كان الاول طيلة السنوات الماضية.وشهد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، انخفاض حصتهم في […]

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