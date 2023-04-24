2023/04/24 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ الشاب إبراهيم محمد عندما أدرك أن الشخص الذي يتلقى العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم، بات جثة هامدة، لكن ضراوة المعارك في العاصمة السودانية حالت لأيام دون نقل جثمانه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائحة الموت والرصاص.. قصص مروعة من مستشفيات السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائحة الموت والرصاص.. قصص مروعة من مستشفيات السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).