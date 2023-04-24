2023/04/24 | 13:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب علي الاسدي: هكذا بدت مدينة الألعاب في مدنية الهاشمية...

ظهرت المقالة مدينة ألعاب مدينة الهاشمية في بابل ترسم الحزن على وجود الأطفال أولاً على المسلة.

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