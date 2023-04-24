العراق وايران.. يحضران لزيارة رشيد الى طهران

2023/04/24 | 13:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع...

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يحضران لزيارة رشيد الى طهران أولاً على المسلة.

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