2023/04/24 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يحتاج المواطن العراقي ليجمع مليون دولار؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يحتاج المواطن العراقي ليجمع مليون دولار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).