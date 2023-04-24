إنتشار أمني في بغداد لتأمين المتنزهات والمولات خلال ايام العيد

2023/04/24 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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شوارع العاصمة بغداد تشهد انسيابية بحركة السير خلال ايام عيد الفطر المبارك، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المرافق العامة كالمتنزهات والمولات التجارية.

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